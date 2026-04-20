Credit: Vadim Vilain

Storia interessante quella dei Bye Parula, trio formato dal cantante francese Loïc Calatayud-Sola, dal chitarrista cileno Sebastián Riquelme e dal batterista italiano Sergio D’Isanto che si sono incontrati a Montreal in Canada sei anni fa, iniziando a scambiarsi demo che poi sono diventati canzoni vere e proprie. Così sono nate “Still Got The Spirit”, il primo singolo “Kissburn” e il secondo “I Don’t Know”.

Brani che anticipano l’album “Something Out Of Nothing” in uscita il prossimo 5 giugno su Secret City Records e mettono in luce l’animo cosmopolita di una band che fa della contaminazione musicale una bandiera. Echi di Serge Gainsbourg, Talking Heads, Dijon, gli ultimi Tame Impala, Patrick Watson s’incontrano in un pop elegante e melodico venato di funk e R&B.

“I Don’t Know” in particolare ricorda Chic e Planet Funk per la capacità di coinvolgere e trascinare, con il falsetto di Loïc Calatayud-Sola e la collaborazione di Robbie Kuster e Warren Spicer in fase di scrittura che sembra aver affinato e reso più diretto lo stile di una band che ha dimostrato di saper crescere in modo costante fin dagli esordi con “Throughthenight”, “Blame It On The Season, “Ritornello” e “Iaia”.

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