I Modern Woman, guidati da Sophie Harris, pubblicheranno il loro album di debutto “Johnny’s Dreamworld” il 1° maggio via One Little Independent Records.

Il nuovo singolo è la super title track dell’album.

Harris riflette: «Passo molto tempo nella mia testa, e a volte mi piace pensare alla mia mente e a quelle degli altri come a un luogo, un mondo dei sogni – mi piace che la lettura e in particolare la musica possano portarti in spazi di quei luoghi che non hai mai esplorato prima».

L’album rappresenta il culmine del percorso dei Modern Woman, da progetto di songwriting intimo a una band a tutto tondo capace di fondere post-punk, avanguardia e tradizioni folk in una forza dal vivo di dinamica originalità. I testi della Harris, intrisi di dettagli letterari e atmosfera cinematografica, attingono dal fascino per il lato oscuro della quotidianità e le contraddizioni della femminilità.

Il loro nuovo singolo segue l’uscita dei precedenti brani “Dashboard Mary”, “Neptune Girl” e “Daniel” che hanno creato una grande attersa.

“Johnny’s Dreamworld” è un collage tenero ma provocatorio di toni e prospettive mutevoli, di logica onirica, fantasia ed esperienze vissute, guidato dallo stile chitarristico frastagliato e dalla voce singolare di Harris: espressiva, incantatoria e viva di curiosità.

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