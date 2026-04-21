Credit: Matilde Piazzi

Bassista, polistrumentista e compositore, Luca Cavina è una delle figure più eclettiche e rispettate della scena alternativa italiana, “Mirage Lunaire” segna il suo approdo ad una veste solista profondamente rinnovata e sperimentale. Il suo nuovo singolo. in uscita oggi per Trovarobato, è una deriva notturna che definisce i contorni del sound che l’artista imolese ha distillato in un lungo processo di ricerca.

Fondatore e colonna portante dei Calibro 35, con cui ha solcato i palchi di mezzo mondo, Cavina ha prestato il suo groove e la sua visione a progetti di culto come Zeus! e a innumerevoli collaborazioni trasversali. In “Mirage Lunaire”, Cavina si spoglia delle strutture di gruppo per immergersi in una dimensione più intima e distorta, dove la scrittura disegna atmosfere sospese tra sogno e realtà.

Come suggerisce il titolo, questo brano, registrato all’Auditorium Corelli di Fusignano (RA) e all’Okum Studio di Rivoli (TO) da Manuel Volpe, che lo ha anche prodotto, mixato e masterizzato, può essere considerato come un’illusione sonora, un miraggio che appare nel buio.

La certezza è che costituisce il primo tassello di un mosaico più ampio che verrà svelato nei prossimi mesi.