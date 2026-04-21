Dopo cinque anni dall’uscita di “The Golden Casket“, i Modest Mouse torneranno il prossimo 5 giugno con il loro ottavo LP, “An Eraser And A Maze“, che uscirà per la Glacial Pace Recordings, la label di proprietà del frontman Isaack Brock.

L’album è stato prodotto dallo stesso Brock con la collaborazione di Jacknife Lee, Suzy Shinn e Justin Raisen.

Brock ha iniziato a lavorare al nuovo album dopo l’uscita di “The Golden Casket” nel 2021 e aveva pensato di pubblicare i primi brani nell’ambito del suo progetto di breve durata Ugly Casanova, che è tornato in attività all’inizio di quest’anno per tenere il suo primo concerto dopo quasi 25 anni.

Il musicista dello stato di Washington ha dichiarato:

Per questo disco ho spento il mio filtro e ho lasciato che tutto fluisse. Pensieri, emozioni, sensazioni, tutta quella roba… sei come una zuppa e non è sempre facile distinguere gli ingredienti. Non mi soffermo molto sulle cose. Non mi affliggo molto. Non sono sicuro di essere una persona. Sento che dovrei provare più sentimenti di quanti ne provi. Ma poi, sai, canto qualcosa. E penso: Oh, eccolo lì. Oh… è lì dentro.