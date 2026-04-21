Guidati da Evan Dando, i Lemonheads sono una delle band più conosciute dell’alt rock americano. Il gruppo è tornato in pista con “Love Chant” nell’ottbre 2025 e ora si appresta a portare quei brani (più tutto un repertorio di grandi classici) dal vivo.

La tappa italiana è prevista per sabato 24 ottobre allo sPAZIO211 di Torino.

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“Sono grato per il tempo che ho avuto per concentrarmi sul rimettermi in salute e sistemare le cose” dice Dando. “Il supporto dei nostri fan e della mia famiglia ha significato tutto per me. Ho trascorso gli ultimi mesi a riflettere su ciò che conta davvero, e sono pronto a tornare sul palco con la mente lucida e con tanta gratitudine. Non vedo l’ora di rivedere tutti in tour“.