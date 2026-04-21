Credit: Bandcamp

Dopo le date dello scorso novembre (tra cui quella all’Arci Bellezza di Milano), The Liminanas tornano in Italia anche nel prossimo mese di giugno.

La band francese guidata dai coniugi Lionel e Marie Liminana, la cui fama ha varcato i confini francesi e rapito i cuori dei tanti fan europei e americani, torna dal vivo per presentare l’ultimo l’album “Faded“, un viaggio tra psichedelia, garage e collaborazioni illustri, mentre il 19 giugno pubblicheranno il live-album “Live At Beaubourg”.

L’unico appuntamento con loro nel nostro paese è previsto per sabato 20 al Festival di Radio Antenna Uno in Piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese (MO). In apertura ci saranno i Neoprimitivi.

L’entrata al concerto è a ingresso gratuito.