C’è un detto che ribolle sotto l’assalto sonoro di “Resistance“, il secondo album dei CQ Wrestling, in arrivo il prossimo 22 maggio via Truth Records: “Nulla cambia se nulla cambia“, recita Jake Mac, che conosceva questo modo di dire già prima del 2024; prima della perdita che ha stravolto la sua vita e quella del compagno di band Charlie Woods; prima dell’“anno di totale scompiglio, confusione e caos” che ne è seguito. Visto dall’esterno, il duo di stanza a Brighton poteva sembrare in cima al mondo. Allora conosciuti come Chappaqua Wrestling, l’energia esaltante del loro album di debutto “Plus Ultra” aveva fatto sì che la band fosse acclamata come futura conquistatrice della scena musicale britannica. I due avevano un contratto discografico con una major. Il sudore gocciolava dalle pareti a un concerto da headliner dopo l’altro, davanti a fan in delirio – eppure qualcosa non andava.

Woods racconta:

Poi è arrivata la tragedia.

Mac aggiunge, ricordando la scomparsa improvvisa del padre:

Era una parte importante del progetto sin dall’inizio – e questo triste avvenimento li ha fatti sprofondare entrambi in un periodo di lutto e introspezione. Dal lutto è emerso il desiderio di trasformarsi.

“Resistance” è un album forgiato sulle braci di una tragedia personale e modellato dal desiderio, dalla resilienza e dalla determinazione. Descrivendo una metamorfosi, il nuovo singolo “Pacifico” segna una linea nella sabbia per la band, che si sta riprendendo da un periodo di enormi sconvolgimenti per ritrovare se stessa seguendo la propria bussola creativa, con rinnovata vitalità.

Parlando del nuovo disco, la formazione inglese dice:

Questo album è una raccolta di canzoni che parlano soprattutto del tentativo di trovare gioia e speranza in tempi bui. Siamo davvero orgogliosi di questo lavoro e abbiamo lottato incredibilmente duramente per portarlo a termine. Negli ultimi due anni, durante la scrittura e la registrazione di questo album, la band ha rischiato di sciogliersi a causa della follia e della natura impossibile dell’essere un artista nel mondo moderno: il costo della vita è precipitato a livelli mai visti, i problemi di salute mentale sono insormontabili e stanno nascendo nuovi conflitti che trascinano sempre più persone in una crisi. La cosa più significativa per noi, a livello personale, è stata la devastante perdita del padre di Jake, Gavin, che è stato un sostenitore e il manager originale di questa band, fin da quando ci siamo conosciuti a scuola.

La resistenza è ovunque ed è la semplice spiegazione di come è stato realizzato questo album. Ne siamo molto orgogliosi, ed è una grande testimonianza di come mantenere la fede, conservare la gioia e continuare a lottare nei momenti bui.