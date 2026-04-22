Destroyer tornerà in Italia nel mese di settembre.

Dan Bejar porterà nel nostro paese il suo progetto per supportare il suo quattordicesimo LP, “Dan’s Boogie“, uscito a marzo via Merge Records.

Il musicista canadese suonerà lunedì 21 al Locomotiv Club di Bologna, martedì 22 al Monk Club di Roma e mercoledì 23 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per la data emiliana e per quella lombarda sono già disponibili su ‘Dice.fm’ a 23 € (sia BO che MI), mentre quelli per il live laziale costano da 17,40 € + d.p. (in early bird) e si possono trovare su ‘Xceed.me‘.