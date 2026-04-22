Artwork: Serifa, Art director e design: Paolo Soellner

I post-rocker romani Klimt 1918 presentano il loro lato più introspettivo e rivolto al cielo con l’elegante video noir di “Aventine”, tratto dal loro nuovo album “Àmor”, la cui pubblicazione è prevista per il 12 giugno 2026.

Continua la narrazione del gruppo attraverso una nuova storia tutta da vivere. “Aventine” è la quiete prima delle tempesta, quando si ferma tutto per un attimo e si dà spazio all’immaginazione, a quello sguardo interiore in cui la superficialità non può prendere il sopravvento. Un invito a prendersi il proprio tempo e non lasciare andare ciò che c’è di più vero in se stessi, in nome della velocità spasmodica e senza meta.

“Se ‘Aventine’ fosse un colore, sarebbe una tonalità di cobalto. Avrebbe i toni freddi della notte e della luce lunare che filtra tra le chiome dei pini marittimi d’estate. È uno sguardo solitario dalla cima di una collina. È la città sotto, che dorme silenziosa e ignara“

Marco Soellner, frontman della band.

Il contorno sonoro etereo e prorompente tipico dello shoegaze accompagna un ritorno atteso e lungo ben dieci anni dei Klimt 1918, che, ancora volta, rendono giustizia alla paura come l’orgoglio, alla speranza come la disperazione; la speranza di poter lasciare a chi ascolta un posto nel mondo, anche quando non sembra esserci, e di trovare proprio nella contraddizione la perfetta armonia di ogni essere umano.

“Àmor” è nato dal silenzio, dalla solitudine e dal distanziamento sociale. Tuttavia, come deliberato contrappunto artistico, i Klimt 1918 hanno deciso di far ruotare tutte le loro nuove canzoni attorno alla carnalità, all’ardore, al contatto fisico tra i corpi e a quei sentimenti urgenti e irresistibili che tengono le persone sveglie la notte.