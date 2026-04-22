Scrivere venti canzoni deve essere un lavoro enorme: tempo, testa, energie. Eppure le Lime Garden le hanno prese e buttate dritte nel cestino, liquidandole senza troppi complimenti: spazzatura. E già qui c’è qualcosa di sano, di raro. Perché dopo un esordio accolto bene – “One More Thing” – il copione è sempre lo stesso: crescere, maturare, diventare “seri”. In altre parole irrigidirsi fino a non riconoscersi più.

La domanda è sempre quella, fastidiosa come una zanzara alle tre di notte: e adesso?

E loro, per un attimo, ci hanno pure provato a rispondere nel modo giusto. Più struttura, più intenzione, più testa. Risultato: niente anima. Spazzatura, appunto.

Così hanno fatto la cosa più intelligente possibile: hanno smesso di pensarci. E le canzoni sono arrivate da sole, sporche, storte, perfettamente a loro immagine e somiglianza.

Credit: Bandcamp

Sono tornate a essere quattro amiche prima che una band. A divertirsi, a perdere tempo, a fare casino, cercando almeno di ricordarsi come si fa. Ed è lì che “Maybe Not Tonight” prende forma: niente piani, niente di ragionato, aspettative e giudizi mandati a quel paese, solo cose che succedono quando tutto ti sfugge di mano.

Una notte che parte storta e finisce peggio, ma nel mezzo trova il suo senso.

L’inizio è un piccolo cortocircuito controllato: groove storti, synth che sembrano sempre sul punto di scivolare fuori tempo, chitarre che non chiedono il permesso e una Chloe Howard che canta come se sapesse qualcosa che tu non sai. Slacker, ironica, leggermente distante. È musica che ama muoversi e vuole farti muovere. Inciampi? Meglio. La festa è appena iniziata, e la notte è ancora lunga.

Il risultato è un album che vive su un equilibrio sottile ma riuscito: da una parte l’euforia disordinata del “fottiti“, dall’altra una consapevolezza generazionale fatta di ansia, confronto e instabilità.

L’apertura con “23″ mette subito le cose in chiaro, trasformando la crisi del “sto già perdendo tempo?” in un inno ballabile, mentre “Cross My Heart” e la title track catturano quella fase della serata in cui tutto accelera e il controllo inizia a sfuggire. È qui che il disco dà il meglio: hook immediati, groove elastici, un’energia che sembra sempre sul punto di deragliare.

Musicalmente? Funky bassline, synth un po’ storti: chitarre poco educate, fanno il loro. A modo loro.

Niente di rivoluzionario, chiaro. Ma chissenefrega della rivoluzione quando hai energia vera?

Un disco che non cambia le regole, cambia solo l’atteggiamento: non importa essere importante, basta farsi vedere

Poi, lentamente, la festa si sgonfia. Non c’è un momento preciso in cui succede, ed è proprio questo il punto. Le luci si abbassano, i discorsi si fanno più sinceri, l’alcol smette di coprire tutto. E nelle crepe saltano fuori le cose storte: insicurezze, piccoli fallimenti, quel senso di aver sbagliato qualcosa senza sapere esattamente cosa.

E infatti la vera forza sta nel fatto che la festa non è mai solo festa. Nella seconda metà emergono crepe più evidenti: gelosia, insicurezza, confronto costante con gli altri. “Body” e “Lifestyle” mostrano quanto l’euforia sia spesso una forma di compensazione, un modo per anestetizzare pensieri che altrimenti diventerebbero ingestibili. Anche nei momenti più leggeri, si ha sempre la sensazione che qualcosa stia bollendo sotto la superficie.

“Maybe Not Tonight” funziona perché non vuole essere perfetto. È disordinato, a tratti superficiale, a tratti sorprendentemente lucido. Ma soprattutto è sincero nel modo più raro: quello che non passa dalla testa, ma direttamente dal caos.

L’album si chiude con una frase che suona come una dichiarazione, ma senza pose:

“Sono destinato a vivere da sola / perché non riesco ad affrontare il fatto di essere sotto controllo?” (da “Do You Think What I’m Thinking”).

È uno spirito ribelle, sì, ma stanco, imperfetto, reale.

E in fondo è tutto qui: per un attimo le Lime Garden hanno provato a conformarsi, a cambiare pelle senza volerlo davvero. Non ha funzionato. Meglio così.

Quelle venti canzoni buttate via non sono uno spreco, sono il prezzo pagato per tornare a essere quello che sono. Magari un giorno le riprenderanno in mano, le suoneranno diverse, le renderanno vive.

Ma solo a una condizione: farlo senza compromessi.