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Nel cuore verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale: Sequoie Music Park, la rassegna che negli ultimi anni si è affermata come punto di riferimento nel panorama nazionale grazie a una proposta artistica capace di unire grandi nomi italiani e protagonisti della scena internazionale.

Nata con l’obiettivo di riportare la musica dal vivo alla sua dimensione più autentica, Sequoie Music Park offre un’esperienza immersiva in cui pubblico e artisti si incontrano in un contesto naturale unico, valorizzando la connessione diretta e l’energia del live.

La forza del festival risiede nella sua identità trasversale: una lineup che attraversa generi e linguaggi, dal rock al pop, dall’alternative al cantautorato, fino alle nuove sonorità contemporanee. Sul palco si alternano artisti di fama mondiale e protagonisti della scena italiana, creando un dialogo continuo tra culture musicali diverse e pubblici generazionali. Con oltre 80.000 presenze registrate nelle edizioni più recenti e più di 70 artisti ospitati negli anni, il festival si conferma uno degli eventi più rilevanti dell’estate bolognese, capace di attrarre spettatori da tutta Italia e dall’estero.

Accanto alla musica, Sequoie Music Park propone un’esperienza culturale a 360 gradi: aree dedicate al food, spazi di socialità, attività collaterali e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, con un’organizzazione orientata alla riduzione dell’impatto ecologico e alla promozione di pratiche responsabili.

Questa la lineup completa ad oggi:

16 Giugno Kneecap

18 Giugno Kid Yugi

23 Giugno Three Days Grace (Unica Data Italiana)

25 Giugno Of Monsters And Men

27 Giugno Mac Demarco

28 Giugno Alfa

29 Giugno Subsonica

1 Luglio Nu Genea

2 Luglio Fulminacci

4 Luglio Idles

6 Luglio Morad (Sold Out)

7 Luglio Caparezza (Sold Out)

8 Luglio Caparezza (Sold Out)

11 Luglio Opeth

12 Luglio Frah Quintale

13 Luglio Belle And Sebastian

15 Luglio Tony Pitony (Sold Out)

16 Luglio Interpol (Unica Data Italiana Da Headliner)

21 Luglio Litfiba

23 Luglio Luchè

Biglietti QUI.