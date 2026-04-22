Tory Silver pubblicherà l’album “In Through the Front with Lasers”, prodotto da Jay Som, il 29 maggio per l’etichetta Michi Tapes di Pittsburgh.

“Your God” è il clamoroso nuovo singolo. Un brano inquieto, nervoso e avvincente. Con un giro di chitarra intenso ed energico che si fa vivo in mezzo ad attimi più tranquilli. Pulsazioni indie-rock vitali, ricche di malinconia, certo, ma anche di una forza interiore che emerge prepotente, quasi come se la melodia cercasse un consenso gargae-rock. Il brano parla di come Tory abbia perso il sostegno di un caro amico gay a causa della religione.

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