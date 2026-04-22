Tricky ha annunciato un nuovo album, “Different When It’s Silent“, che uscirà il 17 luglio per la sua etichetta False Idols. L’album è stato registrato tra la Francia e Bristol, e vede la partecipazione della sua collaboratrice Marta Z?akowska. Si tratta del suo quindicesimo album in studio, il primo pubblicato a nome Tricky dopo sei anni. “Adoro semplicemente fare musica“, afferma. “Sono grato di aver avuto la possibilità di vivere questa vita e continuare a creare“.

Queste canzoni erano, a quanto ci dice il comunciato stampa, originariamente destinate a essere usate per altri progetti, ma il suo nuovo manager Alan McGee (sì proprio quello della Creation Records) lo ha convinto del contrario. “Mi ha detto: ‘Amico, questo è un album di Tricky. È la cosa migliore dai tempi di Maxinquaye. Deve essere un album di Tricky’“.

Il primo singolo dell’album è “Out of Place”:

Tracklist:

Still See Me There

I’m Yours

Be Still In Your Pain

I Tried

So Cold

Paris Maybe

Cannon Fodder

Because I Don’t Know

Marinade

Radana

Piano

Frontier Town

Hengrove Blues

Out Of Place

Tricky ha anche annunciato le date del tour nel Regno Unito e in Europa. La data italiana sarà il 9 luglio alla Triennale di Milano.