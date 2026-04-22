Credit: Freya Evans

I Morn sono formati da due coppie di fratelli e provengono dalla parte meridionale del Galles.

La band britannica ha al suo attivo solo un singolo, ma oggi procede con il suo cammino con un nuovo brano in attesa di nuovo materiale che uscirà nei prossimi mesi.

“The Standard Model”, proprio come il suo predecessore, viene pubblicato dalla Speedy Wunderground di Dan Carey, che si è anche occupato della produzione.

Intanto i Morn hanno già in previsione un tour da headliner in UK, la partecipazione al Great Escape di Brighton a maggio e qualche concerto in apertura del tour dei Militarie Gun.

Il cantante e chitarrista Robert Riba dice del pezzo:

“The Standard Model” ci accompagna sin dalla nascita della nostra band. Offre una frenesia chitarristica inarrestabile accompagnata da una voce graffiante: un commento su un personaggio universalmente detestato che, nel momento culminante del brano, si riduce in polvere. Forse sta scappando, scomparendo senza lasciare traccia, senza mai rendere conto delle proprie azioni. Anche se colpisce con forza, è la nostra canzone meno seria, la più puramente divertente ed estatica. L’abbiamo costruita unendo due riff accattivanti, e la nostra performance dal vivo si è davvero sviluppata attorno a questo. Entrambe le tracce sono state registrate dal vivo nello studio di Dan Carey a Streatham, con l’energia che rimbalzava sulle pareti di questa piccola stanza in cui eravamo tutti stipati.

Il nuovo singolo è rumoroso, fresco, eccitante e arriva dritto in faccia con le sue chitarre cattive e quella sua urgenza punk giovanile, ricca di cattiveria e intensità.

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