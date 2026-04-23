Credit: Bandcamp

I Softjaw sono una di quelle band che dimostrano come il power pop non sia mai davvero passato di moda, ma stia semplicemente vivendo una nuova stagione. Nati a Long Beach, California, dall’incontro tra Tanner Duffy e Dustin Lovelis, il gruppo affonda le radici in una passione condivisa per giganti del genere come Big Star, The Nerves e Cheap Trick, trasformando quell’eredità in un suono fresco, immediato e sorprendentemente attuale.



Il processo creativo riflette questa filosofia. Duffy e Lovelis compongono principalmente a distanza, scambiandosi demo e idee, per poi svilupparle insieme alla band. Il risultato è un equilibrio tra spontaneità e attenzione ai dettagli. un lavoro diretto, energico, ma rifinito con cura, soprattutto nel mixaggio, elemento cruciale per mantenere intatta la forza delle canzoni.

Fondamentale nel percorso della band è anche il contesto da cui proviene. Long Beach si sta rivelando una vera fucina musicale, grazie a una scena compatta e solidale, dove artisti e pubblico si sostengono a vicenda. È in questo ambiente che i Softjaw hanno trovato spazio per crescere, condividendo palchi e pubblico con una nuova ondata di band che sta riportando il rock chitarristico al centro dell’attenzione.



Dal vivo, il gruppo punta tutto sull’impatto: brani veloci, ritornelli memorabili e un’energia contagiosa che li rende una delle realtà più interessanti della scena. Non a caso, sono stati scelti come backing band per Paul Collins, figura leggendaria del power pop e membro dei Nerves, in una collaborazione che suona come un simbolico passaggio di testimone tra generazioni.

L’album si muove con naturalezza tra inni power pop purissimi come “Pleased With Me“ e “Waiting At The End“, e momenti più graffianti come “Sleepy Eyes“, dove emerge un lato più ruvido e personale. Intorno, una serie di brani che giocano con i temi classici del genere, amore, frustrazione quotidiana e romanticismo disilluso, sempre sostenuti da melodie immediate e ritornelli irresistibili.

Listen & Follow

Softjaw: Bandcamp | Spotify