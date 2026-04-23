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Gli Afghan Whigs annunciano l’uscita del singolo “Duvateen”, un inno guidato dal pianoforte che mostra, come ci dicono le note stampa, gli Whigs al massimo della loro energia. Il titolo della canzone è un riferimento al materiale che manipola la luce, che qui funge da simbolo della mortalità, l’abisso oscuro che fa da cornice allo sfondo delle nostre vite.



“Quando ho finito ‘Duvateen’ mi è sembrato che la mia vita mi scorresse davanti agli occhi“, dice Dulli. “I riferimenti all’insegnante che mi rincorreva lungo il corridoio mi hanno ricordato la mia infanzia. Scavare una buca era un’ovvia allusione a una tomba. Mi trovo a un precipizio nella vita dove posso guardarmi indietro e vedere chiaramente la foresta della mia giovinezza, ma posso anche vedere il sentiero verso l’altra sponda. E questo influenzerà ciò che farò per il resto dei miei giorni“.

Il brano segue “House of I”. Entrambi i singoli aprono la strada all’uscita di un album degli Afghan Whigs entro la fine dell’anno, con ulteriori annunci in merito che seguiranno a breve.