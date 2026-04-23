Taylor Kirk, cantautore canadese titolare del progetto folk-noir Timber Timbre, aveva 44 anni.

A confermarme la scomparsa fonti vicine all’artista che hanno emesso il seguente comunicato:

Taylor William Kirk, 44 anni, di Orono, è venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile. Siamo devastati dalla profonda perdita di Taylor e ci mancherà immensamente. Amato figlio di Donna e David, fratello di Caley ed Emma, ??zio di Arden, compagno di Linda, nipote di Steve, Arlene, Randy e Les. Il suo ricordo vivrà per sempre attraverso la sua musica, che abbiamo la fortuna di poter ascoltare per il resto delle nostre vite.