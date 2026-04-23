Eccoci a svelare i primi nomi che andranno a far parte della line up del Handmade Festival 2026, atteso il 13-14 giugno a Guastalla (RE)!

Come dicono i ragazzi del Festival: “Handmade è tutto fatto a mano, concerti e djset, in un posto spettacolare a metà strada fra Austin, Berlino e la Bassa! Cibo figo, drink, market, vinili“

I primi partecipanti sono i seguenti, restiamo in attesa per i prossimi nomi che arriveranno a breve:

Alabaster DePlume

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

Alpha Maid

ZU

Siksa

Tolouse Low Trax

Ondakeiki

Marion Raw

A Nice Noise