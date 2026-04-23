Credit: Steve Gullick

Per celebrare l’Earth Day Ed O’Brien ha pubblicato ieri sera il nuovo singolo “Incantations”, il secondo brano dal suo album solista “Blue Morpho“, in uscita il 22 maggio 2026 tramite Transgressive Records.

Brano di apertura dell’album, Incantations si sviluppa in otto minuti di ipnotico psych-folk, con la voce delicata di O’Brien che sussurra, come il frusciare di foglie nella campagna gallese, sopra un intreccio di chitarre, suonate da Dave Okumu, e batterie leggere e pulsanti.

“Incantations” segue la coinvolgente title track “Blue Morpho,” in cui Ed attraversa l’oscurità per poi riemergere rinnovato e ispirato dagli effetti curativi della natura.

Il cortometraggio che accompagna l’album, “Blue Morpho: The Three Act Play”, presentato in anteprima al SXSW il mese scorso e proiettato a Londra, Oxford e Parigi, uscirà dopo la pubblicazione di “Blue Morpho”. Diretto in Galles da Kit Monteith, il film offre un ritratto onesto e intimo di O’Brien.

Ed O’Brien ha recentemente annunciato “An Evening With… Blue Morpho”, un tour di sette date in UK e in Europa che si terrà nell’ottobre 2026 e farà tappa anche in Italia, il 6 ottobre a Milano, Teatro Lirico. Biglietti QUI.

L’esperienza live di “Blue Morpho” riunirà un collettivo di musicisti che hanno partecipato alle sessioni di registrazione dell’album, tra cui il direttore musicale Dave Okumu. Piuttosto che limitarsi a riprodurre il disco come registrato in studio, lo spettacolo dal vivo è concepito come un’esperienza fluida e immersiva, una celebrazione della musica in cui ogni performance evolverà e prenderà vita propria. Guidata da O’Brien come figura centrale, la band trae ispirazione dallo spirito spontaneo ed esplorativo di artisti come Sly and the Family Stone, Miles Davis e Phish.