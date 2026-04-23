I Korn hanno pubblicato a sorpresa un nuovo singolo intitolato “Reward the Scars”. Si tratta del primo nuovo materiale da quattro anni a questa parte, seguito dell’uscita dell’album “Requiem” nel 2022.
Il brano nasce dalla collaborazione con la prossima espansione ‘Lords of Hatred’ del videogioco Diablo IV, in uscita il 28 aprile. Il brano è stato prodotto da Nick Raskulinecz, che ha iniziato a lavorare con il gruppo sul loro dodicesimo album in studio, “The Serenity of Suffering” del 2016.
Ricordiamo che i Korn torneranno in Italia per un’unica data il 21 novembre 2026 all’Unipol Forum di Assago (Milano). Biglietti su TicketOne e Ticketmaster