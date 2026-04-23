Peter Hook pare essere in trattative per un’esibizione (senza New Order) alla Rock and Roll Hall of Fame, ma, aggiunge, gli Oasis “potrebbero fungere da intermediari” per una reunion con i New Order.

Sappiamo che i Joy Division e i New Order (insieme ad altri big come Oasis, Billy Idol e Sade) sono stati recentemente inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame 2026 come unico gruppo, nella cerimonia che si terrà a Los Angeles a novembre.

Hook, che ha suonato il basso con i Joy Division e i New Order fino al 2007, in una nuova intervista con Billboard ha confermato di essere “in contatto” con i produttori della cerimonia per esibirsi all’evento, ma è improbabile che si riunisca con il resto dei New Order.

Hook ha detto: “Quello che hanno fatto nel 2011 è stato, francamente, disgustoso, e non posso perdonarlo…quindi non prenderò in prestito la loro palla, per così dire, per nessun tipo di partita. Continuo a pensare che sia una farsa che usino il nome New Order quando non sono i New Order. Non hanno detto che ci andranno; non ne ho idea, ad essere sincero. Io ci andrò, sicuramente. Non vedo l’ora. È un vero peccato, lo è davvero, specialmente quando arrivi alla nostra età, quando ti rendi conto che la strada (davanti) sembra molto più corta di quella (dietro), e dovresti mostrarle rispetto. Ci siamo comportati come bambini capricciosi e viziati, il che, purtroppo, ha influito negativamente sul modo in cui la gente ci vede, credo“.

A dire il vero, chiacchierando con Rolling Stone, lo tesso Hook si è quasi smentito, dicendo che gli Oasis potrebbero potenzialmente aiutarlo a stringere una tregua con i New Order.

“Se Bernard Sumner facesse capolino e dicesse: ‘Ehi Hooky, mi dispiace per quella battaglia legale durata otto anni che ti è costata sei anni di stipendio. Mi dispiace davvero. Forse avremmo dovuto semplicemente farne una chiacchierata.’ Quindi non si sa mai. La vita è piena di sorprese. Sono sicuro che quella potrebbe essere una bella sorpresa. Ammettiamolo, non potresti avere mentori migliori di Liam e Noel. Sì, forse Liam e Noel potrebbero essere gli intermediari che stai cercando. Potrebbero dire: ‘Ok, voi due. Stringiamoci la mano, saliamo sul palco e suoniamo ‘Transmission’, ‘Love Will Tear Us Apart’ e ‘Blue Monday’.”

I New Order, intanto, non hanno ancora parlato di quello che potrebbe succedere, ma si sono limitati a esprimere la loro gioia nell’apprendere di essere stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

“Grazie alla Rock & Roll Hall of Fame. Dai nostri esordi come Joy Division al percorso in continua evoluzione dei New Order, questo riconoscimento riflette la resilienza che, nel corso di quasi cinque decenni, ha definito il nostro cammino insieme ai nostri fan, ai nostri collaboratori e a coloro che purtroppo non sono più con noi. Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno ascoltato, sostenuto e continuato a portare avanti la nostra musica. Niente male per un paio di band che non erano mai del tutto sicure di ciò che stavano facendo.”

La cerimonia di introduzione alla Rock & Roll Hall of Fame del 2026 si terrà al Peacock Theater di Los Angeles sabato 14 novembre. .