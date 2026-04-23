I Duran Duran si sono riuniti con Nile Rodgers, collaboratore di lungo corso con la band, per il loro nuovo brano “Free To Love”.

Parlando del brano, Simon Le Bon dice: “Free To Love è la disco degli anni ’20. È allegra e dal ritmo incalzante; parla di libertà; parla di amare il mondo moderno invece di odiarlo, ed è qualcosa di cui abbiamo bisogno proprio ora. Siate liberi! Siate liberi di amare!“



Nick Rhodes aggiunge: “Ogni volta che ci colleghiamo e suoniamo con Nile, l’elettricità che genera potrebbe illuminare un’intera città… ‘Free To Love’ è il nostro appello a tutte le persone là fuori che vogliono che prevalgano la pace, la speranza e la comprensione. Free To Love ha un messaggio semplice: non c’è nulla di più importante della libertà e dell’amore. Di certo abbiamo bisogno di molto più di entrambi nel mondo in questo momento.“



Ricordiamo che i Duran Duran torneranno in Italia nel luglio 2026 per tre concerti esclusivi in location storiche: il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin (UD). Biglietti QUI.