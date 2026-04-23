Thomas Bangalter dei Daft Punk sta per pubblicare un nuovo album.

“Mirage – Ballet for 16 Dancers” è la colonna sonora di un balletto dallo stesso titolo che ha debuttato lo scorso maggio al Grand Théâtre de Genève ed è stato ideato dal coreografo Damien Jalet e dall’artista contemporaneo K?hei Nawa.

“Mirage – Ballet for 16 Dancers” uscirà il 5 giugno per l’etichetta classica Erato.

Bangalter nel 2023 aveva pubblicato l’album solista “Mythologies”, un’altra colonna sonora orchestrale per l’omonimo balletto francese che aveva debuttato l’anno precedente. Aveva inoltre ideato anche una colonna sonora per lo spettacolo di danza “Chiroptera Matiere Premiere”, raccolta nell’album “Chiroptera” nel 2024.