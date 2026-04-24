Martin Carr – cantautore visionario, chitarrista, regista, grafico e mente creativa dietro The Boo Radleys e Bravecaptain – ha condiviso il brano omonimo, rivoluzionario e anticonformista, tratto dal suo prossimo album “What Future”, disponibile da oggi in esclusiva tramite la Sonny Boy Records, l’etichetta discografica dell’artista con sede a Cardiff.

“What Future” segna la seconda uscita da “What Future”, un nuovissimo album solista caratterizzato da elettronica disordinata in arrivo il 1° maggio.

Martin Carr ha aggiunto: “Ho messo insieme questi suoni per molti anni, ma questa è la prima volta che ho pensato ‘questo non suona proprio come nient’altro’ e ho deciso di pubblicarlo. Tutti i miei testi negli ultimi trentacinque anni hanno riguardato più o meno la stessa cosa: ‘What’s Wrong With Me?’, ma questa volta ho deciso di mostrare, non di raccontare“.