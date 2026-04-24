Martin Carr – cantautore visionario, chitarrista, regista, grafico e mente creativa dietro The Boo Radleys e Bravecaptain – ha condiviso il brano omonimo, rivoluzionario e anticonformista, tratto dal suo prossimo album “What Future”, disponibile da oggi in esclusiva tramite la Sonny Boy Records, l’etichetta discografica dell’artista con sede a Cardiff.
“What Future” segna la seconda uscita da “What Future”, un nuovissimo album solista caratterizzato da elettronica disordinata in arrivo il 1° maggio.
Martin Carr ha aggiunto: “Ho messo insieme questi suoni per molti anni, ma questa è la prima volta che ho pensato ‘questo non suona proprio come nient’altro’ e ho deciso di pubblicarlo. Tutti i miei testi negli ultimi trentacinque anni hanno riguardato più o meno la stessa cosa: ‘What’s Wrong With Me?’, ma questa volta ho deciso di mostrare, non di raccontare“.
“Trovo difficile attenermi a una sola cosa per molto tempo, anche all’interno di due minuti di musica. Ho un costante, sommesso timore che mi attraversa il sistema nervoso centrale, sono incline alla paranoia e all’ansia e tutto ciò alimenta l’atmosfera dell’album senza che io debba inventare nuovi modi di esprimermi nei testi. I cambiamenti di tono e di texture riflettono il mio modo di pensare, piuttosto che essere una scelta stilistica. Mi ispirano produttori come Rza, Prefuse 73 e Pole (ce ne sono molti altri), tutti costruttori di mondi. Adoro l’uso dello spazio e della tecnologia di King Tubby; lo vedo come un ponte tra la musica organica dal vivo e la musica elettronica. Adoro la musica triste e sfocata di Vernon Elliot e la follia sognante di Eden Ahbez. Comincio con un suono; potrebbe essere un frammento di una linea di basso isolata di McCartney tratta da Abbey Road o un frammento di SF Sorrow dei Pretty Things. Potrebbe essere una voce che non è quella di mia figlia che parla o il furgone che gira da queste parti a tutto volume con Mark E Smith che esorta a consegnare qualsiasi rottame di cui vogliamo sbarazzarci. Costruisco su questi elementi finché non si perdono o vengono scartati. Creo un gran caos e poi comincio a limarlo finché non inizia a suonare come qualcosa.”