I Loser Parade sono già attivi da alcuni anni e, stando al loro profilo Spotify, hanno all’attivo solo una manciata di singoli e un EP, “Saying Goodbye”, uscito nell’ormai lontano 2019.

Il loro nuovo singolo si chiama “Nikki” e lo potete ascoltare qui sotto.ù

La band statunitense racconta nella press-release:

Abbiamo scritto questa canzone come una sorta di presa in giro di tutte quelle pubblicità che sostanzialmente dicevano: “Fumare è figo”. I miei genitori hanno fumato per tutta la mia vita e ho perso mia nonna a causa del cancro, quindi questo è un messaggio importante per me personalmente. Anche se la canzone in sé è divertente e allegra, il testo dipinge un quadro un po’ più cupo. Ho sempre amato le canzoni che riescono a trovare un equilibrio tra questi due estremi, quindi abbiamo voluto provare a farlo con “Nikki”.

Il pezzo a livello strumentale è estremamente divertente con potenti riff e intensità punk che si vanno a unire a uno stile Doo-Wop che mette nostalgia e ci riporta indietro nel tempo: di contrasto i vocals sono più malinconici e riflessivi.

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