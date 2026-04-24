I So, Reverie sono un duo composto da Andy Power (chitarra/voce) e Cain Garcia (chitarra/batteria), che offre una nuova interpretazione di post-punk e dreampop attraverso la lente delle loro radici liverpooliane.

Dalla loro formazione nel 2023 nella loro città natale, Liverpool, il duo ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Close My Eyes” e “Runaway”, ma ora la strada è tracciata per il loro EP di debutto di sei tracce, in uscita nell’estate del 2026.

“Days Go By” è l’ultimo singolo tratto dall’EP di debutto, è sembra muoversi su coordinate che possono ricordare i primi Placebo e i Bloc Party: una pulsazione ritmica continua, che batte forte e incalza, mentre la chitarra disegna trame ariose e suggestive, che trovano il perfetto equilibrio tra l’intensità e la delicatezza, in un mix che si fa entusiasmante.

Ne esce un brano che entra dritto in testa, con la forza di quei brani “da stadio” che colpiscono per la forza emotiva ed empatica, diventando trascinanti fin da subito.

“Days Go By” è un brano che abbiamo deciso di creare con un’atmosfera leggermente diversa rispetto alle nostre altre tracce. Sono stato molto influenzato dal riscoprire molti degli inni indie rock degli anni 2000 e 2010 con cui io e Cain siamo cresciuti e dalla nostalgia che ci hanno suscitato, in particolare brani di gruppi come i Bloc Party, gli Yeah Yeah Yeahs e i The Night Cafe. Per me, è un’epoca che mi sta davvero a cuore ed è radicata nelle fondamenta musicali dei So, Reverie tanto quanto qualsiasi altro genere a cui potreste associarci guardando dall’esterno.





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