Si fa un po’ fatica a mettere i Sparky’s Magic Piano nella rubrica Brand New, perché in realtà il passato musicale di questi ragazzi è piuttosto lungo e corposo.

Gli Sparky’s Magic Piano hanno infatti esordito nel 2007 come duo, con Marion Turnbull alla voce e Oli Bartlett alle chitarre e ai sintetizzatori, pubblicando rapidamente l’album di debutto, “Feel the Beat and Do it Anyway!”, conquistato un seguito di culto nell’ambito dell’indie pop. Poi nel 2022, dopo una lunga pausa, il secondo album, “Never Twice the Same Colour”, caratterizzato da chitarre jangly e ricche orchestrazioni e una lunga fila di singoli che hanno occupato tutto il 2024.

Ora eccoli di nuovo in pista, con il loro carico di indie-pop avvincente e armonico: un giro sulle montagne russe con melodie leggere che poi vengono rinforzate dalla chitarra, doppie voci che lanciano melodie irresistibili e accattivanti, che entrano subito in testa. Questo riesce a fare “Chaos”, conquistarci fin dal primo ascolto con la sua forza e il suo stile delizioso, leggero ma non troppo, potremmo definirlo così.

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