Dopo aver pubblicato il suo primo LP, “Roxwell“, a febbraio dello scorso anno, Matilda Mann, che abbiamo appena visto all’Arci Bellezza di Milano, è ritornata a farsi sentire con materiale inedito.

La giovane musicista di stanza a Londra ha infatti appena realizzato il nuovo singolo, “Bittersweet”, che esplora la complessità emotiva dell’allontanamento da una persona che una volta era una parte molto importante della sua vita.

L’inglese dice del pezzo:

Questa canzone è stata scritta interamente dal mio subconscio. Non mi sono resa conto di chi o di cosa parlasse fino a quando non l’ho eseguita mesi dopo durante il tour. Da adolescente ero molto legata a una persona e abbiamo dovuto affrontare insieme molte sfide ed emozioni. Essere adolescenti è già di per sé fonte di confusione e tutto sembra un vortice ed è amplificato. Così, quando questa persona si è trasferita quando avevo 18 anni, abbiamo perso i contatti e non siamo riusciti a crescere insieme fino a diventare le persone che siamo oggi. Ero solita aggrapparmi molto al passato e, attraverso gli occhiali colorati di rosa, lo vedevo come un periodo più facile. Ora invece penso di provare finalmente pace e di essere in grado di guardare indietro e rendermi conto che forse non era così perfetto come lo ricordavo. Pertanto non credo che potrò mai riavere quella persona nella mia vita, poiché mi ricorda solo un periodo della mia vita che non mi interessa più rivivere o rivisitare. Quindi è amaro che non ci conosciamo più come una volta, ma dolce che ora siamo entrambi molto più felici: d’ora in poi potremo semplicemente custodirci l’un l’altro come ricordi.