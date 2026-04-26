I vicentini Jaguero arrivano al debutto sulla lunga distanza con “Make Me Feel Alive Again”, un disco potente, compatto e dal respiro sorprendentemente poco “italiano”. La band veneta si presenta al pubblico con dieci tracce in inglese che potrebbero tranquillamente essere state scritte e registrate nella California dei primi anni 2000, quando pop punk ed emo dominavano la scena.

Eppure i Jaguero non sono semplici epigoni: dimostrano anzi talento e una certa dose di coraggio nel tentativo di aggiornare un linguaggio sonoro che, di per sé, ha poco di contemporaneo. Al centro resta la melodia, sostenuta da ritornelli incalzanti e immediati, capaci di fissarsi in testa al primo ascolto. Questo elemento contribuisce ad addolcire, almeno in parte, un impianto sonoro che rimane sempre e costantemente aggressivo e rumoroso: un pop punk nervoso, attraversato da evidenti influenze grunge.

È proprio questa carica sonora a fare la differenza, permettendo ai Jaguero di distinguersi da molti loro colleghi. Il risultato è un lavoro convincente: un ottimo esempio di pop punk con la cazzimma.

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