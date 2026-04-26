“For All The Marbles” è il secondo album dei Rope, band torinese che ci propone un esplosivo intreccio di post-hardcore, noise rock e grunge che promette faville in sede live. Le sette tracce che compongono il disco – tutto testi in inglese e respiro che più internazionale non si può – scorrono via incandescenti, in un perenne stato di tensione, arricchite da venature post-punk che ne accentuano ulteriormente l’asprezza e il carattere spigoloso.

Il quartetto piemontese si muove con naturalezza nel centro di questo caos controllato: tra ritmi pulsanti e riff taglienti, i Rope costruiscono brani che colpiscono come proiettili, lasciando segni profondi non nella carne ma nei timpani. In questo contesto, la voce graffiante di Alessio Marchetti riesce a emergere con decisione dal compatto muro sonoro eretto dal chitarrista Alessandro De Feo, dal bassista Simone Tolentino e dal batterista Alberto Marietta Odone.

Animati da uno spirito quasi stoico – oserei dire sabaudo, considerando il luogo di provenienza – i quattro musicisti di Torino affrontano con coraggio il rumore più selvaggio e lo trasformano in un’esperienza catartica e coinvolgente, dando vita a un suono di grande impatto che richiama, senza mai risultare derivativo, le traiettorie di At The Drive-In, Metz, Quicksand e Militarie Gun.

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