I Queens Of The Stone Age si sono esibiti dal vivo con Nick Oliveri per la prima volta dal 2014.

Oliveri aveva suonato con la band dal 1998 al 2004, contribuendo ad album classici come “Rated R” (2000) e “Songs For The Deaf” (2002), e prima di allora aveva suonato con il frontman Josh Homme nei Kyuss.

Era stato licenziato dalla band nel 2004, ma poi si era riunito con loro per i cori in “If I Had A Tail”, dall’album del 2013 “…Like Clockwork”, e si era unito ai QOTSA sul palco per la prima volta dopo un decennio in un concerto del 2014 a Portland.

Venerdì sera, 24 aprile, ecco la nuova “reunion” durante un concerto al Joshua Tree Retreat Center a Joshua Tree, in California. Homme lo ha presentato come “una delle persone che amo profondamente” e Oliveri ha cantato nel brano “Auto Pilot” dell’album “Rated R”.



Nel 2022 Olivieri aveva parlato apertamente della sua uscita dalla band, dicendo che il suo periodo con loro aveva “fatto il suo corso“, ma ribadendo che lui e Homme erano “ancora amici“.

Ha continuato: “Abbiamo fatto così tanto in cinque anni, in un periodo molto intenso, così tanto lavoro, che ci siamo un po’ stancati l’uno dell’altro. Quindi, è andata così, e lui in un certo senso voleva comunque che la band prendesse una direzione diversa, quindi l’ha portata lì, ed è lì che vuole che vada, ed è fantastico per lui. Certo è una di quelle cose che, prima mi davano molto fastidio, ma ora non più. Ci è voluto del tempo per superare alcune cose, e anche per lui“.