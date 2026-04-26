In occasione dei dieci anni dall’uscita de “La fine dei vent’anni” di Motta, è disponibile, dal 24 aprile, la ristampa anniversario, un’edizione speciale in vinile bianco e una deluxe autografata, con al suo interno la ristampa anniversario, un’edizione speciale in vinile bianco, il doppio vinile tratto dal live all’Alcatraz del 2017 ed un booklet fotografico.. In copertina una reinterpretazione dell’iconica foto originale, impreziosita da un finishing uv lucido presente in diversi dettagli interni del prodotto e dallo sticker celebrativo dell’anniversario.

“La fine dei vent’anni mi ha messo davanti a una consapevolezza disarmante: tutto quello che hai intorno può cambiare. Ed è giusto avere paura delle cose che cambiano.”

“La fine dei vent’anni”, pubblicato per la prima volta il 18 marzo 2016 e vincitore della Targa Tenco per migliore opera prima, segna l’esordio come solista di Motta, oltre a renderlo una delle voci più riconoscibili del cantautorato italiano.

Durante l’estate Motta celebrerà i 10 anni del disco con anche una serie di date live, eccole:

Biglietti QUI.

9 maggio 2026 – Faenza (RA) – Ravenna Festival

21 maggio 2026 – Bologna Dumbo Summertime

23 maggio 2026 – Milano – Mi Ami Festival

30 maggio 2026 – Roma – Spring Attitude Festival

7 luglio 2026 – Collegno (TO) -Flowers Festival

14 luglio 2026 – Arezzo – Men/Go Music Fest

18 luglio 2026 – Vicenza – Jamrock Festival

23 luglio 2026 – Napoli – TBC

24 agosto 2026 – Cesena – Quartolato Festival

6 settembre 2026 – Trento – Trento Live Fest