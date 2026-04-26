Joe Jackson ha pubblicato il 10 febbraio 2026 un album ben costruito e godibilissimo, pieno anche di carica inquieta.

E’ dal 1979 che Joe Jackson dice la sua nel panorama musicale mondiale, da quando con quel prodigioso lavoro discografico che si chiamava Look Sharp! mise scompiglio sulla scena artistica britannica. Col passare degli anni loavremmo adorato con il celebre “Night And Day” del 1982, dove era presente la celeberrima “Steppin’ Out”.

Ma il nuovo lavoro discografico che ha portato alla luce quest’anno ci porta in un mondo pieno di tensione, inquietudine, livore, rabbia e perchè no anche consapevolezza sempre più grande della mediocrità dei nostri tempi che si spera possano migliorare quanto prima.

“Welcome To Burning-By-Sea” accoglie l’ascoltatore con una tale vigoria e prepotenza che a tratti ricorda vagamente “Weapon Of Choice” di Fatboy Slim. E’ un brano intenso, energico, per certi versi positivo nella sua inquietudine comunicata. Tanto di cappello.

Con la seguente perla che risponde al nome di “I’m Sorry” sale il jazz con l’odore di sigaro, il cinismo, il ritmo e di conseguenza il nostro Joe Jackson fa piovere molteplici vaffanculo alla società moderna e soprattutto odierna. Un mito!

Ma il vero capolavoro e soprattuto bagno realmente degno di nota di questa ennesima sua fatica discografica è la fantastica “Fabolous People”, che con il suo incedere pop rock di prima maniera eighties fa letteralmente viaggiare e sognare l’ascoltatore.

Il disco si conclude poi con la conclusiva “See You In September”, favolo elemento di progressione atonale mistico.

Bentornato Joe Jackson, resti un grandissimo artista ancora oggi!