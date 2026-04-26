Credit: Ashley Gellman

E’ passato un anno dall’uscita del suo quarto LP, “Forever Is A Feeling“: Lucy Dacus, che aveva già condiviso due pezzi inediti lo scorso agosto, “Bus Back To Richmond” e “More Than Friends”, torna ora con altro nuovo materiale.

Il suo nuovo singolo, infatti, si chiama “Planting Tomatoes” e lo potete ascoltare qui sotto.

Il brano era già stato realizzato sabato 18 aprile come esclusivo vinile 7″ sabato 18 aprile durante il Record Store Day, mentre a febbraio era finito nella setlist di un suo concerto al Laneway Festival di Auckland e solo ora viene condiviso anche sui canali di streaming.