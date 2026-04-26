I Nine Inch Nails e Boys Noize si presentano al Coachella sotto le sembianze di una creatura cangiante, instabile, quasi impossibile da afferrare nella sua forma definitiva: un organismo sonoro che respira rock industriale, rave, elettronica e sintetizzatori, ma che rifiuta qualsiasi etichetta, nel momento stesso in cui sembra accoglierla. È un flusso mutante, un processo più che una performance, in cui ogni struttura viene piegata, contaminata, deviata. Ed è proprio nella deviazione che questo set trova il suo culmine emotivo: nel tradimento della forma, nella sua rinascita.

Credit: John Crawford

Le canzoni non vengono semplicemente eseguite, ma attraversate, smontate e ricostruite. Perdono la loro pelle originaria per acquisire un nuovo tessuto ritmico, fatto di pulsazioni sintetiche e di geometrie instabili. Si trasformano in architetture artificiali, fredde solo in apparenza, perché sotto quella superficie digitale pulsa un cuore profondamente umano. È un continuo atto di riscrittura, un gesto quasi sacrilego che diventa, paradossalmente, l’unico modo per restituire verità a ciò che sembrava ormai cristallizzato.

“Copy Of A” diventa il punto di frizione perfetto tra queste due dimensioni: la macchina contempla l’essere umano, si ferma a osservarne la fragilità, ne assorbe le crepe, fino a farsene corpo. Non più simulazione, ma incarnazione. E mentre il suono si fa carne, accade anche il contrario: le menti umane si estendono oltre i propri limiti fisiologici, si dissolvono in una dimensione sintetica potenzialmente infinita. Non è alienazione, o almeno non nel senso contemporaneo del termine: è una liberazione violenta, un corto-circuito che spezza le catene invisibili dell’abitudine. Il dancefloor torna ad essere ciò che era all’origine: uno spazio rituale, tribale, in cui il corpo riprende il controllo sul codice. Le danze non sono coreografie, ma impulsi. Istinti primordiali che riaffiorano dalle profondità dell’essere, sussurrando a coscienze sepolte sotto strati di algoritmi e di assuefazioni digitali. Per un attimo, tutto quel linguaggio artificiale che domina le nostre vite si incrina, e da quella ferita filtra qualcosa di irriducibilmente umano.

Collasso, disfunzione, solitudine: parole che sembrano descrivere non tanto la musica, quanto il contesto che la circonda. Il Coachella, ormai, sempre più spesso, ridotto a una banale vetrina, a un paesaggio desertificato di relazioni sociali svuotate, viene, improvvisamente, restituito a una dimensione autenticamente musicale. Non come nostalgia, ma come atto di resistenza. Una vitalità che i grandi festival stanno progressivamente perdendo — schiacciati da estetiche senza rischio, identità senza conflitto, finalità esclusivamente commerciali, esperienze senza rottura — qui tutto riemerge con una forza quasi destabilizzante. Trent Reznor riesce, ancora una volta, a compiere il suo gesto più radicale e cioè piegare la tecnologia al pathos, sottrarla alla freddezza funzionale per trasformarla in linguaggio emotivo. Le canzoni assumono sembianze stroboscopiche, si accendono e si dissolvono come visioni intermittenti, e in questa luce intermittente i demoni, per una volta, arretrano. Non perché sconfitti, ma perché non trovano spazio.

In questo set non esiste ombra che possa nasconderli: tutto è esposto, amplificato, reso tangibile. E in questa esposizione totale, il tocco sensuale della realtà — quella che credevamo perduta tra pixel e simulazioni — esplode, finalmente, in tutte le sue molteplici, incontrollabili colorazioni emotive.