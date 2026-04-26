Nella sua seconda stagione, “The Pitt” rimane l’asfissiante mix tra “24” (per la durata in real time), “The Bear” (per la maniera in cui ti fa sentire dentro al contesto professionale) e, ovviamente, “E.R.” (per l’ambientazione in un pronto soccorso, con tanto di salvataggi medici scavezzacollo) che abbiamo conosciuto nella prima.

I meccanismi della serie questa volta non sono una sorpresa, ma il loro utilizzo è dinamitardo e i vari eventi che si susseguono per portare il reparto di medicina d’urgenza sull’orlo del collasso garantisscono una scarica d’adrenalina dopo l’altra.

L’ambientazione di questo secondo turno il 4 luglio diventa l’occasione, mai celata, per mettere alla berlina con veemenza l’America di Trump, la sua programmatica diseguaglianza sociale e gli ottusi agenti dell’ICE che non mettono da parte la loro violenta idiozia nemmeno in un pronto soccorso.



Il cast è al solito superbo, nel farti sentire i personaggi anche in assenza di una storyline, e quindi attraverso espressioni e strappi di conversazione tra un paziente e l’altro.

Noah While gigantesco in qualsiasi cosa faccia per quest’ospedale di Pittsburgh, ossia il medico, l’attore protagonista, lo sceneggiatore, il produttore e, talvolta, finanche il regista.