Avevo già messo gli occhi addosso ai Bliss Abyss guidati da Peter Wallner un po’ di mesi fa, quando era uscita la clamorosa “Star”. Una rondine non fa primavera, ci mancherebbe altro, però con quel singolo mi ero ripromesso di tenere gli occhi aperti su questi ragazzi, perché quel basso, quella malinconia di fondo e quel ritornello magicamente shoegaze che emergeva trionfale mi aveva davvero conquistato.

Beh, ora ecco il disco completo e posso dire che la mia attesa è stata ripagata.

<a href="https://blissabyss.bandcamp.com/album/bliss-abyss">bliss abyss by Bliss Abyss</a>

Il tuttofare Peter, aiutato da un pugno di musicisti, si dimostra versatile e vitale, andando a setacciare gli anni ’90, frullando alt-rock e shoegaze in modo personale e accattivante, in canzoni che sprigionano una carica empatica immediata e iniziare il disco con un brano come “red disgusting” mi pare un biglietto da visita decisamente chiaro. Sbarazzino ma anche pronto a sporcare a dovere il suono, incalzante e dannatamente trascinante. Chi ben comincia è a metà dell’opera diceva quel tale, ma in realtà la nostra visione sui Bliss Abyss è solo parziale, perché poi nel corso del disco appaiono tante altre sfumature. Già con “Long Shot” i ritmi si fanno più bassi e sembra quasi di trovarsi di fronte a una versione di “Today” dei Pumpkins in versione slacker, una figata assoluta. In fatto di ritmi bassi e limacciosi impossibile non citare “purse” che parte in un modo quasi chilipepperiano per poi deragliare in un mondo perverso da Weezer alla moviola. Ma non è finita, perché c’è il lato radiofonico che esplode in “wrecked” che dovrebbe andare in rotazione perenne su tutte le radio rock del globo, ci sono le canzoni che ci cambiano sotto gli occhi in modo repentino (“suns on fire” o “spectrophilia”) e quella che ha una ritmica squadratissima che non ci lascia scampo (“feral”)…insomma Peter Wallner entra in campo e sa giocare bene in tutti i ruoli.

Un bellissimo disco che non merita di passare inosservato!

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