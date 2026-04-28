Devendra Banhart annuncia il suo ritorno in Italia con il Solo Summer Tour 2026.
Gli appuntamenti sono previsti per sabato 27 giugno 2026 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD) e martedì 30 giugno 2026 alla Casa del Jazz di Roma.
I biglietti saranno disponibili online su Vivo Concerti a partire da martedì 28 aprile 2026 alle ore 11:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 3 maggio 2026.
Biglietti anche QUI.
L’ultimo disco di Banhart è datato 2023: “Flying Wig” è stato prodotto da Cate Le Bon.