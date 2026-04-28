I DMA’s hanno annunciato il loro nuovo album omonimo e hanno condiviso il singolo “Heatin’ Park”.

I rocker australiani pubblicheranno il loro nuovo album il 7 agosto e “My Baby’s Place” era stato il primo antipasto.

Ora ecco “Heatin’ Park”, omaggio all’iconico Heaton Park di Manchester.

Parlando del brano, il chitarrista solista Matt Mason ha detto: “‘Heatin’ Park’ è nato da un vecchio demo dimenticato che si è scontrato con un nuovo sound per noi, ed è proprio quella collisione a conferirgli la sua energia selvaggia. L’album si chiama DMA’S perché è esattamente quello che è e non vediamo l’ora di portarlo a casa e suonarlo per tutti voi.“



Una tracklist non è ancora presente, ma le note stampa ci dicono che il disco è stato scritto e registrato tra lo studio della band a Glebe, Sydney e Los Angeles: 11 tracce che mettono in luce l’evoluzione dell’inconfondibile sound anthemico del gruppo. Sebbene le melodie rimangano immediate e ricche di emozioni come sempre, il disco introduce nuove trame sonore e privilegia l’autenticità rispetto alla perfezione, sia nell’esecuzione che nella presentazione.