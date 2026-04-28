Credit: Rahi Rezvani

Gli Editors tornano con il nuovo singolo “Call It In” e annunciano un nuovo tour programmato per il 2027, in cui passeranno per l’Europa e il Regno Unito.

“Call It In” segna il ritorno della band dopo l’ultimo album in studio “EBM”, nell’ormai lontano 2022, ed è stato scritto e prodotto mentre Tom Smith debuttava con il suo progetto da solista “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light”. Evolversi è sempre stato un punto cruciale nella discografia degli Editor se, dopo sette dischi, “Call It In” è un anteprima del nuovo capitolo di una delle band più amate del Regno Unito.

Riguardo all’ultimo singolo il frontman Tom Smith racconta:

Abbiamo speso gran parte dell’estate 2025 ritirati nel Gloucestershire lavorando a nuove canzoni chiusi in una stanza, come da tradizione per la band. Call It In è una delle canzoni a cui abbiamo lavorato più di recente; è una canzone che parla del chiedere aiuto, in presenza di un’angoscia esistenziale, trovando sollievo e conforto in qualcuno di vicino, sfuggendo al rumore assordante della vita moderna.

Ascolta il brano:

Dopo aver già annunciato diverse partecipazioni ai festival europei estivi, la band ha reso noti i dettagli di un tour da headliner previsto per il 2027. Prevista una data a Milano:

3 febbraio 2027 @ Alcatraz, Milano

Informazioni e biglietti qui disponibili dalle 11 di mattina del 30 Aprile in Europa e dalle 10 di mattina del 1 Maggio nel Regno Unito.