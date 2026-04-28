Liam Gallagher ha preso di mira i Manic Street Preachers e i Suede, definendoli entrambi “una schifezza“, “privi di grinta e stile” e “vestiti come agenti immobiliari“.

I commenti arrivano dopo che le due band hanno recentemente annunciato un tour insieme nelle arene del Regno Unito nei mesi di ottobre/novembre 2026: i gruppi erano già stati insieme in Nord America nel 2022 e nel Regno Unito nel 2024. Avevano fatto un tour insieme anche nel 1994.

Quando gli è stato chiesto se avesse visto l’annuncio, Liam Gallagher ha subito mostrato il suo disinteresse per il tour dei due gruppi veterani.

“Che si fottano“, ha scritto su X, prima che i fan gli chiedessero perché la pensasse così nonostante fosse stato in buoni rapporti con i Manics nel corso degli anni e avesse fatto tournée con loro più volte. “Sono una merda e mancano di atteggiamento, spavalderia e stile“, ha rilanciato. “Si vestono come agenti immobiliari e, se vogliono, che si facciano sotto, cazzo.“

I Manics avevano fatto da gruppo spalla agli Oasis per gli iconici concerti di Knebworth nel 1996.

Liam a suo tempo aveva anche fatto balenare l’idea che i Manic Street Preachers potessero unirsi agli Oasis per il loro tour “Live ‘25″ nel 2024, ma poi alla fine a fare da spalla arrivarono Richard Ashcroft e i Cast.

Per quanto riguarda i Suede, la diatriba potrebbe essersi accesa quando Liam Gallagher, nel 2024, attaccò i Suede dopo che un fan gli aveva chiesto se la band avrebbe fatto da spalla agli Oasis. “Non succederà“, aveva risposto, aggiungendo che il gruppo era “troppo presuntuoso, specialmente quel cantante“.

Sembra probabile che i commenti derivino dalle passate dichiarazioni di Anderson sul Britpop, quando nel 2019 descrisse il genere degli anni ’90 come un “cartoon da ragazzini, di cattivo gusto, misogino e nazionalista” e “ne volesse prendere le distanze“.