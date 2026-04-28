Gli Holy Motors tornano con “Heaven’s Night”, il loro primo brano inedito dopo quattro anni. Dall’ultima volta che abbiamo avuto notizie del quintetto estone, la band si è esibita in Europa e negli Stati Uniti, dedicandosi nel contempo alla composizione e alla registrazione di un nuovo album. La frontwoman Eliann Tulve ha anche prestato la sua voce, in qualche live, ai The Jesus and Mary Chain cantando le parti di Hope Sandoval in “Sometimes Always”, insieme ad altri classici come “Just Like Honey”.

In “Heaven’s Night”, gli Holy Motors seguono le trame sublimi del loro LP di debutto, “Slow Sundown”, e approfondiscono il loro fascino per il West americano, esplorato l’ultima volta in “Horse” del 2020. Mentre quell’album rifletteva sulla solitudine di un paesaggio western senza fine, questo nuovo singolo ci porta lungo le strade secondarie e nei cortili della città natale del narratore.



Ecco cosa hanno da dire gli Holy Motors al riguardo

“Heaven’s Night” è una canzone d’amore di provincia su un amore che è diventato noioso e tedioso. Alla ricerca di divertimento e di una nuova sensazione, qualsiasi cosa va bene per una notte, solo per svegliarsi sentendo la mancanza delle braccia di colui che chiami tesoro.

Il caratteristico intreccio di tre chitarre degli Holy Motors si sviluppa lungo tutto il brano, sostenuto dalla batteria di Caspar Salo. La voce di Tulve risuona chiara nel mix mentre racconta la storia di desiderio e fantasticherie.

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