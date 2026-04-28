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Dopo il successo dell’album del 2025 “Whispers In The Speech Machine“, la nuova uscita dei The Laughing Chimes, “Behind Your Blue Fields” (attesa il 22 maggio), mette in luce un affascinante periodo di transizione per la band durante la realizzazione di “Whispers…”, in cui avevano ampliato il loro sound pastorale e jangle in stile paisley verso territori più cupi e venati di post-punk.

Il leader della band Evan Seurkamp spiega il nuovo disco: “Molte delle canzoni (“King of Birds”, “Zephyr”, “It’s 3 Until It’s 4″ e “Behind Your Blue Fields”, solo per citarne alcune) erano state scritte pensando a un disco dei Laughing Chimes, ma sono state accantonate dopo aver deciso di “passare al goth” per il nostro secondo album. Nell’estate del 2022 stavamo registrando questa versione più solare del nostro secondo album, Behind Your Blue Fields. Anche se questi demo/brani sono stati scartati, è fantastico condividerli con voi ora come uno sguardo su un secondo album “che avrebbe potuto essere” e che non ha mai visto la luce.“

I 13 demo (non fatevi spaventare da questa parola) mostrano una strada che poi è stata, diciamo, accantonata, ma che in realtà è assolutamente ricca di fascino, chitarre e melodie targate Laughing Chimes.

“Trapeze Baby” e “Behind Your Blue Fields” sono affascinanti e suggestive, ricche di quella propoensione melodica e solare che contraddistingueva la band nel suo “primo” periodo.

<a href="https://thelaughingchimes.bandcamp.com/album/behind-your-blue-fields">Behind Your Blue Fields by The Laughing Chimes</a>

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