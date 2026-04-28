Violet Grohl ha pubblicato il suo nuovo singolo “Cool Buzz”.

La musicista di Los Angeles, figlia di Dave Grohl dei Foo Fighters, pubblicherà il suo album di debutto “Be Sweet To Me” tramite Auroura Records/Republic Records/Island Records UK il 29 maggio. Finora ha condiviso un pugno di brani, tutti convincenti: “THUM“, “Applefish! e “595“. Ci era piaciuta molto anche “What’s Heaven Without You“, ispirata, come dice Violet stessa, a David Lynch.

Parlando della canzone, la Grohl ha dichiarato: “‘Cool Buzz’ prende in giro le incoerenze morali dei punk che predicano politiche progressiste, ma poi nei propri spazi musicali non danno alcuna possibilità alle donne“.

