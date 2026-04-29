Beth Orton ha pubblicato un video live del brano “Waiting”. Il suo nuovo album, “The Ground Above“, uscirà il 26 giugno.

Orton ha descritto l’esibizione – registrata ai Fish Factory Studios di Londra all’inizio di quest’anno – come il modo perfetto per presentare il gruppo di musicisti che collaborano al disco.

“I Fish Factory sono stati il luogo in cui sono iniziate le prime sessioni per il disco, e Waiting è stata la prima canzone che ho suonato a Chris Vatalaro, Tom Herbert, Dave Okumu e Sam Beste durante il nostro primo giorno di registrazione“, ha aggiunto. “Il brano ha vissuto molte avventure nel corso dell’anno successivo e ritrovarsi per riprendere in mano alcuni di quei cambiamenti, tra cui spicca la magia che Christos Stylianides ha portato alla canzone, è stato come un ritorno a casa“.

Ricordiamo che Beth Orton sarà al Lilith Festival 2026, a Villa Bombrini, Genova, il 31 luglio 2026.