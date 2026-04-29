credit: Shervin Lainez

I Death Cab for Cutie – Benjamin Gibbard, Nicholas Harmer, Jason McGerr, Dave Depper e Zac Rae – hanno recentemente annunciato il loro undicesimo album in studio. “I Built You A Tower” uscirà il 5 giugno per ANTI- Records, e ora arriva un nuovo assaggio, “Punching The Flowers”, canzone rock grintosa e spigolosa in cui Gibbard intreccia un’esperienza di vita reale – quella di un bambino che fa i capricci e prende letteralmente a pugni i fiori fuori da un negozio all’angolo – in una metafora di un uomo che possiede qualcosa di bello ma vede il suo potere su di lui come una gabbia, una fonte di frustrazione.

“’Punching the Flowers’ è una canzone che parla di stagnazione e della sensazione di essere imprigionati dal conosciuto. E del danno causato quando qualcuno si avventura più a fondo nell’ignoto“, spiega Gibbard.

I Built You A Tower, in uscita quest’estate, segna il ritorno della band alle proprie radici indipendenti dopo 20 anni con la Atlantic Records. Prodotto e registrato da John Congleton e assemblato in sole tre settimane di sessioni, l’album è stato registrato all’Animal Rites di Los Angeles, nonché nelle case dei membri della band a Seattle, Bellingham, Los Angeles e Portland.