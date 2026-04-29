“Algorithm“, atteso il 4 settembre, sarà il primo album completo di Natalie Imbruglia dopo “Firebird” del 2021 e segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale: “Upside Down” è il primo assaggio.

Parlando della nuova canzone, Imbruglia spiega: «L’incapacità di controllare le mie emozioni, il lottare con la reazione di lotta o fuga, era terribile, e stavo raggiungendo un punto critico. In un certo senso, la canzone parla di come la pura forza di volontà – cercare di uscire da qualcosa con la forza – non sempre funzioni. Hai bisogno di strumenti, di sostegno. È da lì che è nata la canzone, da quella lotta per mantenere una parvenza di ciò che alcuni potrebbero considerare normalità».

Imbruglia ha co-scritto e co-prodotto tutte le canzoni dell’album, che si ispira a un sound pop e house.

Parlando del processo che ha portato alla realizzazione dell’album, Imbruglia dice: “In questo disco ho scelto di lavorare con collaboratori che sono anche coproduttori, quindi dall’inizio alla fine ci siamo tutti impegnati tantissimo in ogni canzone. Spero davvero che le persone provino tanta gioia nell’ascoltare questo disco quanta ne abbiamo provata noi nel realizzarlo. E che ballino fino allo sfinimento. Questa è stata di gran lunga l’esperienza più divertente che abbia mai avuto nella realizzazione di un disco. Ha anche coinciso con il periodo più difficile che ho vissuto dal punto di vista della salute mentale. Questa è la bellezza della musica e dell’espressione artistica. Si può prendere qualcosa di oscuro e trasformarlo in luce.“

Tracklist:



Debbie

Upside Down

Catastrophe

Algorithm

Sounds Like It Feels

Jesus On Mars

Who Dimmed The Lights

End Game

Just Drive

Breathe With The Fire Lola

Beautiful Love