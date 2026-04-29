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Dopo 15 anni dall’ultimo disco, tornano gli Orange di Francesco Mandelli ed Enrico Buttafuoco. La band che tra il 2007 il 2013 aveva sfornato due dischi (“Certosa”, 2009 e “Rock your mocassins”, 2011) girando tutti i club d’Italia, è pronta a farci battere il piedino di nuovo a tempo con il suo mix di garage rock, indie, sudore e rock pezzotto.



Il nuovo singolo si chiama “Grow Up”, un pezzo garage vecchia scuola di due minuti e 21 secondi, che per tutto il tempo ci fa venire voglia di scendere in pista sul dancefloor. Un brano, diretto, immediato, melodicamente vincente che profuma di anni ’60. Il vero boost lo dà l’organo suonato da Alberto Bazzoli (Baustelle) che s’insinua tra chitarre, ritmo e voce e fa il suo preziosissimo lavoro.

Il singolo è prodotto da Ivan Rossi, ed esce per l’etichetta Waddafuzz Records.

