Credit: Eva Chambers

Il duo statunitense The Lemon Twigs ha annunciato da un po’ il nuovo album “Look For Your Mind!“, in uscita l’8 maggio per Captured Tracks, e ora presenta il tour mondiale 2026 a supporto del disco, che toccherà Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda e includerà anche tre date in Italia.

Il nuovo album “Look For Your Mind!” si muove tra melodie pop e un sottotesto costante di paranoia e inquietudine contemporanea. “Credo che oggi sia un’epoca di follia,” spiega Brian D’Addario dopo una pausa di riflessione. “Se non vuoi perdere la testa, devi davvero aggrapparti alla tua mente“.

Ecco le date italiane:

Venerdì 2 Ottobre 2026

Bologna – Locomotiv Club

Sabato 3 Ottobre 2026

Roma – Largo Venue

Lunedì 5 Ottobre 2026

Milano – Santeria Toscana 31

Biglietti QUI.