I Post Seasons sono un gruppo di fresca formazione originario di Bergamo, composto da quattro musicisti già attivi nella scena alternativa lombarda. “Songs For The Sound Guy”, il loro album di debutto, è nato quasi di getto, scritto e registrato poche settimane dopo la nascita della band.

Ci propongono un indie rock potente e ruvido, pesantemente influenzato dal punk, traboccante di ironia e di melodie dall’alto tasso alcolemico: a tratti sgangherate, ma sempre incisive.

L’ironia è l’ingrediente costante, e qua e là emergono intermezzi in italiano che strappano più di un sorriso e che, forse, avrebbero potuto avere anche più spazio. La scelta di affidarsi esclusivamente all’inglese è la mossa più discutibile del disco, considerando una pronuncia non del tutto convincente. Ma in fondo l’attitudine è quella giusta, e in certi contesti conta più della dizione.

Nel complesso il disco funziona bene nella sua semplicità fatta di chitarra, basso e batteria, zero fronzoli e tanta energia: come dicono loro, senza lustrini e con più Braulio.

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